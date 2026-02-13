De l’auge aux chantiers : Anicet chef d’orchestre

Plus de 150 acteurs du BTP réunis à l’ancien aérogare, ce jeudi 12 février 2026 en Martinique.

Parmi les invités, le comédien Anicet qui n’a pas longuement hésité à honorer l’invitation de son nouveau grand ami Étienne. Regardez la photo chelou qu’ils offrent. C’est trop beau. Belles postures.

100 millions d’investissement et une quarantaine d’opérations annoncés en 2026 : un moment histofrique pour la Martinique.

On nous parle de mobilisation collective i-nez-dite !

Eh oui, quand l’odeur des millions flotte dans l’air, certains groins savent exactement dans quelle direction se tourner.

Au milieu de cette basse-cour, la FRBTP joue évidemment sa partition.

Officiellement, elle représente la profession.

Officieusement, elle représente surtout ceux qui ont déjà voix au chapitre.

Avec à peine une fraction des entreprises du secteur parmi ses adhérents, la fédération continue pourtant de parler au nom de tous.

Dans l’assemblée : Toujours les mêmes visages. Toujours les mêmes avec leurs chemises aux manches étonnamment longues.

Pendant que les petites entreprises continuent de se battre à l’extérieur, d’autres sont déjà installées confortablement autour de l’auge institutionnelle.

Cent millions d’euros, c’est une opportunité historique.De quoi faire un festin, mais tout dépend de la manière dont la viande sera découpée.

Y aura-t-il encore une distribution discrète entre initiés ? Bonne question. À suivre…