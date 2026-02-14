BTP en Martinique : 100 millions ? 300 millions ? Faites vos jeux !



Jeudi 12 février 2026 (hier matin), il semblerait que le Préfet Etienne ait annoncé 300 millions d’euros de travaux aux acteurs du BTP; Des chiffres solides, impressionnants, qu’on imagine presque érectiles pour certains.

En fin de journée, sur les réseaux sociaux du Préfet : 100 millions d’investissements , 40 opérations.

Entre le café matinal et la fin de journée, 200 MILLIONS se sont volatilisés (pour ceux notamment les pourceaux qui lisent en diagonale et comprennent de travers).

Quand les chiffres fondent, les cochons s’interrogent : Bondamanjak ferait-il (encore) de la désinformation ? (oui j’avoue je m’étais très légèrement planté sur la CARPA, dont le cas est beaucoup plus grave que je ne le pensais…)

On imagine la gymnastique mentale de certains représentants « professionnels » du BTP férus d’actualités pimentées :

“On était à 300, non ?” « Misié sé an makoumè fès won…pa kouté’y.

Alors erreur de communication préfectorale ? Rectification discrète ?

Ou emballement matinal un peu trop généreux ?

Nul doute qu’Anicet le B (prononciation anglaise et en glaise pour ce gros cul terreux) fera les courbettes nécessaires pour éclaircir ce mystère auprès de ses congénères…À suivre.