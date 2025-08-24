Bruno Retailleau en visite en Martinique : « il faut savoir aujourd’hui…que …il n’y a plus de sous dans les caisses »

« il faut savoir aujourd’hui…que …il n’y a plus de sous dans les caisses ». C’est l’ombre d’un doute la PHRASE la plus importante prononcée par le Ministre de l’intérieur Bruno Retailleau lors de la visite dans l’île chère à Émia Eriasec.

Pourtant la journaliste Kelly Babo malgré une récente cure de pickles de gombos, n’a pas réagi. Pas un « c’est-à-dire ? » pas un pidibiesque « Sétadiw ». Rien. Étonnant. Kelly était-elle en mode Christine ?

Espérons que la cellule de veille de la Collectivité Territoriale de Martinique qui passe son temps dur Bondamanjak va informer Tèt Boskaf. Car cette phrase « il faut savoir aujourd’hui…que …il n’y a plus de sous dans les caisses » …explique l’actuelle situation financière CATASTROPHIQUE et INQUIÉTANTE de la CTM. À suivre…