Catherine Conconne est-elle la TAUPE pas top de Serge Letchimy ou la MARIONNETTE pas nette de Bernard Hayot ou un glaire métissage des deux ?

La Martinique va mal. Mais ce n’est pas un scoop. L’île chère à Émia Eriasec connaît depuis plus d’un an, une crise sociétale majeure. Les politiques sont aux abois. Pas de projet structurant pour ce territoire. Seules solutions…le mensonge et la manipulation. Ce n’est pas très brillant comme vision.

Aussi, ces « on » cherchent le tuba salvateur dans une improvisation qu’on ose appeler communication. On pense qu’il suffit de taper sur un clavier pour devenir brillant. Avant c’était Google aujourd’hui c’est Chatgpt. Sauf qu’on peut avoir un permis B et ne pas faire 15m avec une Ferrari à Monza. Eh oui c’est la vie. Hélas Homère.

Le cas qui nous intéresse aujourd’hui dans ce merdier insulaire qu’est devenu la Martinique, c’est le cas Cathou. Catherine Conconne sénatrice, fruit du hasard et opposante passive à la Collectivité Territoriale de Martinique.

Ma voisine appelle ça une SDF en politique. Sauf que la miss est dans une stratégie letonnienne. Elle et son groupe ne font pas de vague et attendent tranquillement la chute de Serge Letchimy. Pourtant Serge et CC entretiennent un amour que l’ADN ne peut nier. Il faut être membre du PPM pour comprendre cette ineptie empreinte de spécificité. Si Émia Eriasec était en vie, il aurait pu nous expliquer ce paradoxe créole.

De l’autre côté de l’île, l’homme qui croit en Catherine sans faire une croix sur sa vie c’est Bernard Hayot. BH que le Canard Enchaîné pourrait appeler Nanard 48 heures plus tard. Hayot qui l’appelle … »Ma sénatrice ». On comprend mieux pourquoi l’héritière d’Aimé Césaire a récemment défendu béké et ongles le rhum que Hayot dit ne pas consommer personnellement.

Catherine Conconne est donc très furtive. Pas un mot sur le procès qui concerne la retraite illégale de Serge « Didier Laguerre n’est pas un ami » Letchimy. Elle n’a pas d’avis (sic) elle ne connaît pas assez le dossier pour se faire une opinion. Lol. Cette personne qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux est aphone du cerveau quand il s’agit de ce sujet. Un peu comme Zay Actu. Beaucoup comme ATV. Comme quoi le kumquat.

Sondage :