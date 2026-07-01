CHU Martinique : la positive main mise de l’Afrique noire et de la Caraïbe 😊😊

De part sa population vieillissante et son nombre de centenaires, de part sa complexité et sa micro insularité, et de part ses contraintes environnementale, la Martinique attire les scientifiques.

Elle attire des sachants renommés, dotés de professorat, arrivant du continent africain et de la Caraïbe (Jamaïque). Le CHU a aujourd’hui à la tête de ses dossiers les plus sensibles les plus pressants et les plus importants, des professeurs noirs pour gérer le Pôle Urgences, SAMU, la direction coordination médicale d’établissement la recherche scientifique médicale et le pôle santé environnementale.

Comme quoi le kumquat.

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