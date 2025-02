Collectivité Territoriale de Martinique…entre harcèlement moral…burn out…stress…et arrêt maladie…le personnel souffre…personne hèle…

Plus rien ne va à la Collectivité Territoriale de Martinique. Le personnel est en souffrance. Une souffrance moite et muette. Ça sent la mouette. Une peur pire fait que la suspicion est devenue le bras armé du management. Pourtant, certains, certaines osent libérer la parole. « Mais promets moi de ne pas me citer ». À Plateau Roy…la paranoïa a posé ses lourdes valises. On passe ses appels téléphoniques aux toilettes et on tire la chasse dès qu’on devine une présence. On repart avec ses notes dans son sac…on ne laisse JAMAIS traîner son smartphone. La démocratie participative…ça c’était avant. On est plus dans le macoutisme foyalais. Alors le télé travail est le tuba qui permet de souffler. La compétence n’est pas ou plus une priorité. On peut être bardé de diplômes et avoir un nul comme supérieur hiérarchique. Eh oui…c’est cela le boskafisme.

En attendant, puisque le mensonge est plus que jamais une idéologie, on va dire que tout va bien dans l’île chère à Émia Eriasec et à Anicet et Antoine. À suivre.