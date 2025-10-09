DUCOS…du costaud tôt ou tard…

Le procès de Serge Letchimy et Didier Laguerre doit se tenir les 17, 19 et 20 novembre 2025 devant la 32ᵉ chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

🎫 Est-ce que le public peut assister ?

• En correctionnelle, les audiences sont publiques par principe (article 400 du code de procédure pénale), sauf décision de huis clos (fermeture au public), notamment si la sérénité des débats ou la vie privée des parties l’exige.

• Dans une affaire de gestion publique / finances locales, il est peu probable qu’un huis clos soit ordonné → donc a priori audience publique et accessible.

🏛 Où se rendre ?

• Tribunal judiciaire de Paris (dit « Palais de Justice de Paris », Porte de Clichy)

• Adresse : 29-45 avenue de la Porte de Clichy, 75017 Paris

• Métro/RER : Porte de Clichy (M13, RER C, Tram T3b).

• Salle précise : ce sera affiché sur les panneaux d’audience dans le hall le matin même. La presse indique la 32ᵉ chambre correctionnelle, mais il faut vérifier la salle et l’étage au tribunal.

🕗 Quand venir ?

• Les audiences commencent généralement à 9h00 ou 9h30.

• Arriver 30 à 45 min avant pour passer le contrôle de sécurité et trouver la salle.

📋 Ce qu’il faut prévoir

• Pièce d’identité (parfois demandée à l’entrée).

• Respect des règles : silence, pas d’appareils photos ni enregistrements.

• Le public peut entrer/sortir discrètement, tant que cela ne perturbe pas.

• Attention : certaines affaires peuvent prendre du retard ou être renvoyées à une autre date → il faut vérifier le rôle du jour affiché.

⸻

👉 En résumé : tu peux te présenter librement au tribunal judiciaire de Paris les 17, 19 ou 20 novembre dès 8h30-9h, passer les contrôles de sécurité, consulter les panneaux d’affichage pour trouver la salle de la 32ᵉ chambre correctionnelle, et entrer pour assister au procès, sauf décision exceptionnelle de huis clos.

Voici un guide pratique pas à pas pour assister au procès Serge Letchimy & Didier Laguerre (les 17, 19 et 20 novembre 2025, 32ᵉ chambre correctionnelle du TJ de Paris).

⸻

🏛 Guide pratique – Tribunal judiciaire de Paris (procès Letchimy & Laguerre)

Avant de partir

• Vérifie la date : 17, 19 ou 20 novembre 2025.

• Prévois d’arriver tôt : vise 8h30 → les audiences commencent vers 9h00 / 9h30, et il y a souvent du monde aux contrôles.

• Apporte une pièce d’identité (carte, passeport, permis).

• Évite d’apporter : objets métalliques, bouteilles, appareils photos, enregistreurs → interdits. Le téléphone portable doit être éteint dans la salle.

⸻

Se rendre au Tribunal judiciaire de Paris

📍 Adresse :

29-45 avenue de la Porte de Clichy, 75017 Paris

(Parvis Robert-Badinter)

🚇 Accès transports :

• Métro 13 : Porte de Clichy (sortie côté tribunal).

• RER C : Gare de Porte de Clichy.

• Tram T3b : arrêt Porte de Clichy.

• Bus : lignes 54, 74, 138, 173, 274, PC3.

⸻

À l’arrivée Entrée principale : par le parvis Robert-Badinter. Contrôles de sécurité : type aéroport (portiques, sacs vérifiés). Accueil & hall principal : grands écrans et panneaux affichent le rôle d’audience du jour.

• Cherche la mention “32ᵉ chambre correctionnelle” et note le numéro de salle et l’étage. Si tu ne trouves pas, demande à un huissier audiencier (agents en robe noire) → ils guident le public.

⸻

Pendant l’audience

• Entrée libre et gratuite (sauf huis clos, peu probable dans ce type d’affaire).

• Installe-toi sur les bancs du public.

• Respect absolu du silence.

• Interdiction de prendre des notes de manière visible si tu n’es pas journaliste accrédité.

• Tu peux sortir discrètement, mais évite pendant une plaidoirie ou le témoignage d’un témoin.

⸻

Conseils pratiques

• Prévois du temps : les affaires correctionnelles peuvent durer longtemps (toute la journée, voire plusieurs jours).

• Apporte de quoi patienter (lecture discrète pour les pauses, bouteille d’eau en plastique transparente).

• Si la salle est pleine, tu peux attendre à l’extérieur et tenter de rentrer plus tard.

⸻

👉 Donc : le 17, 19 ou 20 novembre 2025, arrive tôt au Tribunal judiciaire de Paris – Porte de Clichy, passe les contrôles, consulte les affichages du rôle du jour, et rends-toi à la 32ᵉ chambre correctionnelle (salle indiquée sur place).