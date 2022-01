En Martinique tout ou presque tout manque de rigueur. On ne valide rien c’est peut-être ce qui nourrit le concept de la spécificité tellement chère à nos politiques. Voilà un panneau d’information planté sur la plage des salines à Sainte-Anne qui a sûrement été pondu lors d’une réunion d’au moins deux heures et demi. Le résultat est ce qu’il est. Le mot ÉROSION subit une torture sans nom. En bon dard et en tout cas car ça se passe comme ça quand la facticité a droit de cité.