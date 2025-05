Entre Bernard Hayot et Clarisse Taron grandeur et décadence du système colonial

L’étau se resserre…lentement, inexorablement, cruellement mais sûrement. C’est la pêche au gros avec filet dérivant. Tout poisson normalement constitué qui croise la trajectoire de ce dit filet peut s’y emmêler et être pris. Et l’autre technique qui consiste à utiliser un appât pour attirer les poissons et à les faire mordre et à donner des coups secs à la canne est d’une efficacité similaire.

À l’autre bout de la canne…un professionnel, calme, secret, efficace, on ne présente plus le juge Tournaire. Serge de son prénom. Comme quoi le kumquat. Son expertise est reconnu même par ses plus farouches détracteurs.

Ce qu’il a découvert à la Martinique dépasse l’entendement.

Mais là au tribunal de Fort-de-France les enquêteurs ont mis en lumière un véritable réseau de corruption. Répondant ainsi à la question que l’on peut se poser très vite. Comment quelqu’un qui ne connaît pas la Martinique peut en si peu de temps se retrouver à la table des principales personnalités de l’île chère à Émia Eriasec et peut en si peu de temps assoir une relation permettant de transférer de façon récurrente de si importantes sommes d’argent sans jamais passer par les marchés publics.

Les perquisitions effectuées dans le bureau et au domicile de madame Karine Gonnet ont apporté un début de réponse. Très vite les enquêteurs vont se rendre compte que pendant qu’ils sont en Martinique, la présidente suspectée va passer son temps à téléphoner. Erreur funeste autant que fatale. Tous ceux et celles à qui elle a parlé seront identifiés, les propos échangés répertoriés.

En toute discrétion, les enquêteurs remontent les éléments clés du réseau. Ils ne laissent rien filtrer de leurs découvertes. Chacun est interrogé et ensuite on regarde vers qui ils se retournent pour faire le compte-rendu de leur inquiétude. Il y en a pas un qui ne sera pas identifié.

Regroupement est immédiatement fait avec le très lourd dossier du CDAD. Mais la présidente se défend, se démène comme un bon diable dans un bénitier et le réseau déploie ses tentacules. Effrayant, instructif, affligeant. Tous partent d’un point fixe le premier maillon et tous se rejoignent au coeur d’une philosophie commune trois points c’est tout. :.

Des artistes, des politiques, des chefs d’entreprises, une ancienne magistrat, tous bien intégrés et tous dignes des loges.

Madame Taron qui occupe la fonction la plus importante a compris depuis son arrivée l’importance du réseau. Elle a sous son autorité une substitut du parquet dont le mari est un expert impliqué dans plusieurs dossiers bizarres.

Les mises en examen sont imminentes. Le week-end dernier, un avocat proche de la présidente Gonnet , l’un de ceux qui ont participé à son pot de départ précipité à croisé un très haut magistrat dans un supermarché low cost de la Martinique. Il raconte hilare :

Quoi…un haut magistrat qui fait ses courses ici…comment est-ce possible ?

La réponse du haut magistrat est cinglante comme un gland sanglant : moi je paye avec MA carte bleue.

Au fait qu’est devenue la superbe JEEP achetée chez Bernard Hayot à un prix défiant…toute concurrence ? À suivre…