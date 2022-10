Gérald Darmanin/Serge Letchimy : 2-0 ⚽⚽

« 𝐒𝐞𝐮𝐥𝐬 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐠𝐨𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐝’𝐞𝐚𝐮, 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐨𝐜𝐞́𝐚𝐧. »

Accompagné de la délégation des élus de Martinique, j’ai rencontré en ce jour, Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et Jean-François CARENCO, Ministre délégué aux Outre-Mer.

Une véritable session de travail qui a permis d’aborder plusieurs sujets parmi lesquels :

Le déroulement du Congrès,

L’Appel de Fort-de-France

La sécurité en Martinique

Le diagnostic et la méthode de travail pour développer des politiques plus efficaces entre l’Etat et les collectivités locales.

La Martinique est à une étape déterminante de son histoire.

Nous avançons, unis, ensemble, vers un même objectif, car seuls nous sommes une goutte d’eau, ensemble nous sommes un océan !

Serge letchimy

Les éprouvants écrits que vous venez de lire prouvent que la facticité et les mensonges ont définitivement pris de la hauteur pour prendre le pouvoir en Martinique.

PERSONNE NE VOUS EN PARLE DONC BMJ VA VOUS EN PARLER !

Ainsi les Matininos étaient reçus par les Darmaninos. La délégation de 12 membres étaient venus chercher des os. Ils sont tombé sur un os. Au secours.

Au début de cette rencontre, Serge Letchimy (69 ans) sort de sa retraite. Ça n’a rien d’illégal, il est donc offensif. Il sort ses phrases faites de mots compilés qui ne veulent souvent rien dire. Ça dure 30 minutes. Gérald Darmanin écoute. Il est stoïque. Mais comme dirait la belle-mère de ma marraine : « I bandé kon an lolo nos ».

Quand le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique termine son poème créole, le ministre (40 printemps depuis le 11 octobre) développe un verbe qui vient de l’intérieur.

Entre Pablo Mira (4 minutes douche comprise) et Jérémy Édouard (Bien glacé) le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer développe un argumentaire pour taire les velléités du dit héritier d’Aimé Césaire qui n’aurait pas aimé ce traitement digne d’Antoine Crozat. Surtout que Letchimy prend cette douche froide quasi glacée devant un parterre d’élus qui partagent sa dimension pigmentaire. Ça sent le vit nègre. Oups. Le vinaigre.

Marcellin Nadeau qui s’est désolidarisé de son greffon Jean-Philippe « Motion de censure » Nilor a rejoint la délégation. Quand il écoute GD (belles initiales) son pin’s tricolore pâlit.

Mais qu’a dit Darmanicus pour semer un tel froid glacial ?

Le bras droit d’Emmanuel Macron a simplement brisé la chape de facticité qui enfume actuellement le réel des territoires ultramarins. Ça été violent. En résumé … »Il faut 3/5 du parlement pour convoquer un congrès… » … « Quand je reçois les présidents des autres territoires leurs discours prouvent que l’Appel de Fort-de-France ne fait pas l’unanimité… ».

Darmanin en mode Kylian Mbappé, n’a qu’un but. Il tape, tape, tape. Il tient le bon bout. « Si vous voulez tous ces pouvoirs, il vous faudra trouver les finances qui vont avec… » C’est le fatal coup de bambou Lavilien. Les filets du twa bwa martiniquais tremblent. 2-0

Au coeur de ce Ice Bucket Challenge Métis (IBCM) Letchimy a du mal à prendre de la hauteur, il manque d’oxygène. Il manque de piment. Il est déconfit.

Il est déçu. Lui faire ça devant tout ça de gens. Putain. C’est injuste. Ce n’est pas sympa. Il est au bout du woulo. En bon dard et en tout cas car ? Bonne question.

