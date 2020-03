Guadeloupe : 3 personnes relevant de cas possibles de contamination par le coronavirus ont appelé le SAMU pour une prise en charge

3 personnes relevant de cas possibles de contamination par le coronavirus, dont l’une a séjourné dans une zone à risque, ont appelé le SAMU pour une prise en charge.

📌 En application des procédures arrêtées par les autorités locales et nationales et selon le protocole établi par l’ARS et le CHU, les patients ont été conduits ce jeudi 27 février au service des Maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire de la #Guadeloupe. Ils ont pu bénéficier d’une prise en charge adaptée.

✅ Des prélèvements ont été effectués et envoyés pour analyse au Centre hospitalier Andrée-Rosemon de Guyane pour confirmer ou non la présence du virus.

📌 En attendant les résultats des analyses, ces trois personnes ne nécessitant pas de soins à l’hôpital, ont pu regagner leur domicile ce jeudi 27 février en fin d’après-midi, avec les mesures et consignes de protection particulières.

Elles continuent à bénéficier d’une surveillance à distance des services de soins du CHU de la Guadeloupe.

⚠️ Les recommandations et la conduite à tenir pour les personnes revenant d’une zone d’exposition à risque dans l’infographie ci-dessous ⤵️

📞 Un numéro gratuit d’information sur le #Coronavirus#COVID19 est disponible 7 jours sur 7 et 24h/24 au 0800 130 000 (appel gratuit).