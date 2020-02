La France a une chance d’obtenir une médaille d’or en athlétisme au Jeux Olympiques qui se dérouleront du 24juillet au 9août2020 à Tokyo. Mais il faudra d’abord que cet originaire de #Guyane qui échappe ici à des policiers intègre l’équipe de France d’athlétisme.

Il faut reconnaître que sa technique pour franchir les obstacles et sa pointe de vitesse peuvent faire très mal sur 400m haies et surtout sur le 110 m haies. Pascal Martinot-Lagarde et Dimitri Bascou ont du souci à se faire.