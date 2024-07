Ils et elles sont 10 243 à avoir mis un bulletin dans les urnes au nom de Béatrice Bellay. 10 243 à dire NON au PPM. NON à Johnny Hajjar. NON à Serge Letchimy. NON à la Boskafie. Et surtout NON à la misogynie des socialistes parisiens. Désormais BB va devoir bosser DÉFINITIVEMENT pour une circonscription-ville un peu vile sans jeter l’eau du bain. Tout un challenge qui rime avec lange.

Pour voir les remerciements de la miss : https://x.com/gillesdegras/status/1810281068970295514?s=19