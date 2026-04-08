La dimension pigmentaire de Bally Bagayoko fait de lui l’homme le plus médiatisé de France 🇫🇷

Bally Bagayoko est noir. Une dimension pigmentaire qu’il ne peut ni nier, ni mettre au panier , ni dissimuler. Ces parents viennent du Mali mais ils auraient pu être de Nice. Honi soit qui mal y pense. Voilà c’est comme ça.

Sauf que depuis le 15 mars , BB, qui n’a besoin de personne en Harley-Davidson, a franchi le « rubis con » et la ligne jaune du Bleu Blanc rouge. Il a été élu dès le 1er tour des Municipales de 2026 en France, maire de Saint-Denis. La ville des rois. Putain…Pétain…comment peut-il ?

Et ça, la France le pays des doigts dans l’homme noir ne le comprend pas. Les médias de France ne le comprennent pas. Le…des droits de l’homme surpris est battu. Voire abattu. La France ne s’accepte pas. 🎶🎶Un doigt, deux doigts…trois doigts. Anus dei. Day profondis.

C’est un véritable et inquiétant tsunami politique car Bally n’est pas seul. Ils et elles sont une bonne dizaine à avoir remporté l’écharpe tricolore au son d’un rythme coup de bambou là qui tient le bon bout là : « Allons enfants de la Patrie le jour de gloire est arrivé ».

Mais qu’est-ce qui se passe dans le pays qui a vu naître Colbert ? Qui a enfanté Eric Zemmour et Cioti ?Qui a vu prospérer Antoine Crozat ? Les noirs se réveillent ou quoi ? Signe de croix ou de quoi ?

Ces nègres quand ils sont dans le sport, la musique de banlieue, euh…à l’hôpital, éboueurs, eux…à la Poste…euh…vigiles…ça nous va quoi.

Mais maire…P…merde…comme dirait ma mère à Noël, c’est un manque de Pau. Rien ne va plus. Nous sommes plus chez nous. « …qu’un sang impur abreuve nos sillons ». Notre France est en danger.

Aussi entre bal et balle, Bally devient la cible. Et ne me racontez oas des ballivernes.

On n’est pas à la rue Blomet mais ce cadre de la RATP semble être sur de bons rails et ça ne plaît pas à l’actuelle élite qui se délite.

Il est depuis plus de trois semaines au coeur d’un vil acharnement inédit. Les médias le traquent comme une bête curieuse. C’est leur bête noire. Leur rentable or noir. Il est le nègre marron à qui il faut couper les jarrets. « aux armes citoyens…formez nos bataillons… » Et nos préjugés en haillons.

Eric, Appoline, Marine, Michel… On fraie bien de résister, de s’amarrer à nos glaires et obsolètes valeurs actuelles, nous…nous devons être que nous car il nous effraie. Un pour tous, tous pour un.

Que dieu protège la France et tout ce que nos ancêtres lèguent aux lois. Vive la Gaule. Vive de Gaulle.

En bon dard et en tout cas car la garde meurt mais ne se rend pas compte que la France change. Next…2027.

Amen

gilles dégras