Carifta…Game over en Martinique

avril 4th, 2026

Lors des Carifta Games qui se déroule actuellement en Martinique, un jeune najeur évacue la pression mais surtout libère la parole. Eh oui…le live…a ses avantages mais aussi ses surprises.

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