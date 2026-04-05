Carifta…Game over en Martinique

Lors des Carifta Games qui se déroule actuellement en Martinique, un jeune najeur évacue la pression mais surtout libère la parole. Eh oui…le live…a ses avantages mais aussi ses surprises.
avril 4th, 2026
Lors des Carifta Games qui se déroule actuellement en Martinique, un jeune najeur évacue la pression mais surtout libère la parole. Eh oui…le live…a ses avantages mais aussi ses surprises.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.