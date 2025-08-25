La femme qui a détourné 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique a postulé à la…CACEM 😵‍💫😳😳

Ce dimanche 24 août 2025 est hystérique autant qu’historique. Un fainéant travaillant à la mairie de Fort-de-France a tenté de faire d’une information avérée un fait néant. Le sieur affolé a pondu un communiqué de presse à la con en plein jour du seigneur pour tenter de cautériser la plaie et interrompre la saignée.

Un communiqué qui pue le pubis nubien bien nu. Diffusé par une pathétique armée mexicaine foyalaise, par une bande de Benny oui oui…errant sur les réseaux sociaux comme des sucios avides de succions tellement la matière fait cale.

Une démarche imbécile qui à Bondamanjak nous oblige à prendre de la HAUTEUR en mode cooliemanjaro. Aussi nous allons ouvrir la boite de Pandore créole. Car nous n’avons pas le choix.

Si Bondamanjak ment…

Pourquoi la femme qui a détourné 2.8 millions d’euros POSTULE à la CACEM alors qu’elle a été radiée de la fonction publique territoriale ? D’ailleurs Luc Louison Clémenté l’actuel président Communauté Agglomération Centre Martinique aurait refusé catégoriquement de cautionner ce cadeau empoisonné. Pas con le mec.

Si Bondamanjak ment…

Pourquoi la femme qui a détourné 2.8 millions d’euros se sent aussi à l’aise dans le système boskafien ? Qui sont ceux qu’elle tient notamment par les burnes autrement dit les couilles même en respectant les gestes barrières ?

Si Bondamanjak ment…

Pourquoi la femme qui a détourné 2.8 millions d’euros recevra un salaire durant les deux prochaines années peu importe où elle sera ?

Voilà donc trois questions qui confirment et consolident notre sérénité. Mais il nous reste une question nantaise turlupinante : que fait la justice ? Elle a les yeux loli ?

À suivre…

gilles dégras