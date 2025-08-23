La femme qui a détourné plus de 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) aurait été embauchée…à la MAIRIE de FORT-DE-FRANCE

Cette information est à prendre avec au moins 7 pincettes. 7 fois 7 = 49 plus 20 = 69. Cette information qui puise avec épuisement dans la facticité créole est à prendre avec en sus, deux pinces de crabe girafe originaire de l’île de Tromelin dans l’Océan Indien. L’employée de catégorie C qui a détourné plus de 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) aurait été embauchée…à la MAIRIE de FORT-DE-FRANCE la ville chère à Aimé Césaire et à Émia Eriasec.

On n’ose pas le croire. Sa pa posib…comme dirait Patrick Chamoiseau qui est un spécialiste parmi tant d’autres. Ce n’est pas peau cible et masques blancs. Mais impossible n’est pas boskafien.

Mon informateur, voyant que je prends cette information à la légère, insiste lourdement. Pas de deux poids deux mesures : « Je te dis …elle est chez nous… » Je suis choqué. Abattu. Traumatisé comme une tomate usée. Il regarde mon corps démis et il rajoute : » ou pa lé kwè… » et termine dans un rire gras et épais qui lui ressemble. À suivre…