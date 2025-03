Rien ne va plus dans l’île chère à Émia Eriasec. La Collectivité Territoriale de Martinique n’a plus un sou. Les factures des fournisseurs riment avec fuck. Les fois baissent leurs frocs. Y a pas l’ombre d’un fric. La Martinique est donc à la rue. Et les fils indignes de Césaire sont dans l’impasse. Ça sent la raie. Même pour ceux et celles qui adorent la chair subtile, délicate et fine de la raie.