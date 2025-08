La plus belle photo de la 39ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes BY Klod Kabit

Ce vendredi 1er août 2025, la commune de Sainte-Marie était en mode mer de d’yeux. Les yoles de tête quasiment toute la flotte té ja pwan lanmè sèvi savann. Un seul équipage se battait comme un beau diable avec la grâce de Dieu. Yo té an lari a. Le vrai. les photographes avec téléobjectif pensaient avoir tout vu. Yo té ja viré do. Yo té ja pati. Klod Kabit lui savait que cette bataille entre ces hommes et la nature allait porter ses fruits au milieu d’une tourmente rare. Et cette photo de Mr Bricolage ne fait pas dans la bricole. C’est du sublime qui rend le laid beau. Qui fait du malheur un bonheur. Tout simplement.