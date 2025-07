La vie chère : GBH à l’offensive

Ils font feu de tout bois !

Armés de leur inépuisable mépris , conseillés depuis Paris par de officines payées à prix d’or, ils avancent masqués mais en groupe essayant de déstabiliser ceux qu’ils pensent être la cheville ouvrière de leur malheur, ils mendient dans tout les ministères, un peu d’écoute auprès des conseillers des autorités qu’ils savent inaccessibles, ils répètent à l’envie , « ce n’est pas juste, ce n’est pas vrai, nous sommes des honnêtes gens , c’est la faute à l’éloignement et dernière trouvaille, donnez-nous la continuité territoriale et vous verrez que tout rentrera dans l’ordre, pauvres petits kirikou békés !

Ils font feu de tout bois et leur dernière parade est d’essayer de déstabiliser le conseiller à la vie chère de Manuel Valls, Max Dubois.

Ils sortent de derrière les fagots une fable qui laisse entendre que Max Dubois aurait touché un gros chèque de la part du Ministère des DOM TOM quand Sébastien Lecornu était Ministre. Ils sortent la grosse artillerie : Mediapart pour essayer de décrédibiliser cet homme qui a tout compris et qui les emmerde au plus haut point.



La grosse artillerie Mediapart ! Plutôt une instrumentalisation médiocre quand on connaît les dessous de l’offensive.

Eh oui les amis, il est bon de savoir que le leader de Mediapart , Edwin Plenel a comme proche ami à la Martinique, José Hayot, le fils d’Yves Hayot et Patrick Chamoiseau, le discipline illuminé du gourou de la créolité, Glissant.



Tous trois, enfiévrés par le culte et la préservation d’une espèce en voie de disparition, rassemblés autour d’un petit punch Clément où Saint-Étienne, c’est la famille, ils se frottent les mains et poussent dans l’obscurité, voir l’obscurantisme le grand cri béké : Tous Créoles !

«Chamoiseau…grosse merde lève toi pour chanter la Marseillaise»



José Hayot, couche toi et arrête d’exploser ton foie malade de trop de rhum codé absorbé et rentre dans les méandres de ton petit cerveau fatigué de béké dit dégénéré.

Les morts du scandale de la chlordécone te regardent. Quant à toi, Edwy ne penses-tu pas que le temps est venu de consulter un vrai psy qui t’aidera à comprendre que la répétition n’est pas une fatalité et que tu n’as pas à faire payer au peuple martiniquais les souffrances légitimes d’un papa stigmatisé par l’injustice coloniale.

Arrêtez vos délires, nous ne sommes pas les descendants de Joséphine de Beauharnais et Max Dubois ne fera qu’une bouchée de vos injustes et imbéciles diffamations.

Max, tu n’es pas seul !



gilles dégras