Lettre ouverte à SERGE LETCHIMY président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique

Lettre ouverte au Président de la Collectivité Territoriale de MARTINIQUE

Monsieur le Président

Je me présente, je suis Madame Régine JOSEPH-EUGENE, Présidente du Club d’Athlétisme

le RACING CLUB MARTINIQUE.

Monsieur Le Président, mon époux et moi sommes engagés auprès des jeunes depuis plus de

25 ans, nous avons créé ce club d’athlétisme añn de permettre aux jeunes de s’épanouir, de se

surpasser mais aussi et surtout de prendre du plaisir à performer.

Je me retrouve à ce jour à devoir annoncer à 8 jeunes qui ont sué sang et eau toute l’année

qu’ils ne pourront pas partir aux championnats de France alors qu’ils sont sensés partir le lundi

14 juillet.

Les demandes de subventions auprès de votre collectivité et de la mairie de Fort-de—France ont

été faites en temps et en heure, soit le 15 janvier 2025. C’est après avoir remué ciel et terre et

composé le numéro de toutes mes connaissances au sein de votre collectivité et de la ville que

j’ai finii par apprendre que nos demandes n’étaient même pas passées en commission. Car bien

sûr vos services n’ont pas dénié nous informer de la décision prise.



Expliquez à ces jeunes hommes et femmes censé voter, Monsieur le Président, comment vous

pouvez refuser 10.000€ à des jeunes brillants et performants qui ne représenteront pas

seulement le RCM mais la MARTINQUE au niveau national alors qu’ils apprennent aux

informations que des millions d’euros disparaissent de vos caisses ?



Expliquez-leur Monsieur le Président, comment c’est possible de leur demander de « revenir

au pays » après leurs études alors qu’on ne les respecte pas ??

Pensez-vous qu’une prime à l’accouchement, une prime de retour au pays suffisent à permettre

à un peuple de se sentir fier, de se sentir fort et / ou respecté.



Quelle est votre politique du sport alors que le stade Pierre ALIKER est en décrépitude ?

Quelle est votre politique pour les jeunes alors qu’à une semaine de leur départ supposé aux

championnats de France on leur apprend que le stade Louis ACHILLE est fermé pour un

concert alors qu’on demande aux clubs de payer pour l’utilisation de cette infrastructure ?



Sachez Monsieur le Président qu’au sein de ce club et des autres, les athlètes bacheliers cette année ont tous

eu une mention. Les jeunes Martiniquais sont dans leur ensemble brillants, talentueux mais

c’est ce genre de situation qui les découragent et je dirais même les dégoûtent.

Un parent qui accompagne son enfant au sport plusieurs fois par semaine, assiste aux

compétitions, l’encourage, lui achète tout le matériel utile malgré les difficultés, pensez-vous

qu’il soit enclin à entendre un dirigeant de club briser le cœur et les espoirs de son enfant ????

Sachez Monsieur que je ne peux en aucun cas laisser passer cette situation, je me refuse

d’annoncer à ces jeunes :

100M femme : Marie-Miriame DURANTY: 12″01

400 M Haies femme : Soraya ROTIN : 63″96

4X100M Espoirs femmes : Larissa DAMAS, Soraya ROTIN, Rita FREDERIC, Marie-Miriame

DURANTY

Longueur homme : Samuel RONDOL 6m90

100M Homme : Medhy ALCIDE :10”67

400M Homme : Ruben ROTIN : 50”53

Qu’ils ne feront pas ce déplacement ; et c’est à gorge déployé que je vais dénoncer cet état de

fait dans les médias car je crois fermement dans la richesse intellectuelle, sportive, artistique

de nos jeunes.

Veuillez agréer Monsieur le Président, mes salutations distinguées

Aussi, en attendant votre réaction, qui j’espère puisera dans le bon sens, je me permet de solliciter les martiniquais-es pour permettre à ces jeunes de réaliser leur rêve commun. https://www.leetchi.com/fr/c/championnat-de-france-dathletisme-2025–rcm-1817622?utm_source=native&utm_medium=social_sharing