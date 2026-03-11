Le 15 mars 2026 dans le cadre des Municipales à Fort-de-France en Martinique je vais voter pour la liste menée par Francis Carole et Béatrice Bellay

Je suis né à Fort-de-France le 02 janvier 1965 à 10:00 à la Maternité de Redoute à Fort-de-France en Martinique. J’ai ensuite intégré la maison Laupa sur la route de TSF. J’avais comme voisins les Duclos, les Alexandre, les Bien-Aimé, les Valony. J’adorais l’odeur quand je passais dans le couloir de Madame Sympha. J’aimais Fort-de-France.

Le parcours en cuisine de ma manman m’a permis d’apprécier cette ville avec des enseignes qui enseignaient la vie.

L’Europe avec ses portes de saloon, le Décoto avec son poulet rôti inoubliable. Le LEM qui inquiétait les époux Elizé. Le Mabouya à Dillon. Avec mes amis-es de la route de la folie on faisait les fous au centre-ville. Le dimanche…aller à la messe à la cathédrale était un prétexte pou ba lari a chenn. La rue Victor Hugo c’était…Paris. Roger Albert avec ses vendeuses en forme et en uniforme avec le logo brodé dessus.

Aujourd’hui, ILS ont tué mes souvenirs et sûrement aussi ceux de milliers de foyalais. Des foyalais qui ne reconnaissent plus rien. Car Fort-de-France est une ville fantôme. Un glaire musée fait d’abandons manifestes. D’errances, errants, d’errantes sans rente. De zombis. Quid de forum Frantz Fanon ? Quid de l’esprit Mo club Mo ? Quid de la Savane ? Quid de ce poumon vert qui permettait de se refaire ?

Le 15 mars 2026, Je vais voter Contre Laguerre pour retrouver la paix. Pour marcher dans ces rues sans avoir à regarder derrière moi. Je vais donc voter pour la liste Francis Carole/ Béatrice Bellay pour ne plus avoir à côtoyer ces errances rances qui manquent d’air.

J’avais ça à dire.

gilles dégras