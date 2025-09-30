Le dîner de con de Macron part en couilles

septembre 30th, 2025

Putain…Pétain…comment peut-on ? 40 minutes avant  la réunion des élus des Outre-mer à l’Élysée voulue par le Président de la République Emmanuel Macron, l’événement prévu à 19h30 ce mardi 30 septembre 2025 part en couilles. Des élus de la Guyane et non des moindres seront absents. La totalité des élus de l’île de La Réunion vont également boycotter ce dîner de couillonnés. Couilles. La montagne va vraisemblablement accoucher d’une souris. D’agneau. En bon dard et en tout cas car la France est le pays des doigts dans l’homme noir.

