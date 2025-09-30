



C’était prévisible. C’était même programmé. Le dîner du 30 septembre 2025 convoqué par le président de la République Française était un piège vicieux voire stratégiquement pervers.

Dans la pompeuse ratière Elyséenne, on retrouve interné, un terne râ : Serge Letchimy. Une prise facile. Il faut dire que l’héritier d’Émia Eriasec fébrile comme jamais est en mode obsession aggravée.

Incapable de gagner un procès contre le site Bondamanjak malgré un usage abusif de la protection fonctionnelle, cet homme usé mentalement n’a pas pesé lourd face à la verve étatique.

Emmanuel Macron a été terrible. Il a lâché une bombe à fragmentations. Entre deux mets empreinte de mais, il a usé d’une arme fatale autant que létale :

« Si on se place dans l’inscription régionale on doit aussi s’inscrire dans la différenciation des droits. Il faudra accepter par exemple que le niveau des prestations sociales diffère ». Autrement dit, si on veut plus de pouvoirs, plus de responsabilités, il faudra fonctionner avec moins d’argent.

Et ça la population devra tenir compte de cet élément majeur avant de donner son avis lors d’un référendum. Et pas sûr que les voix dans les urnes empruntent la même voie que celle voulue par l’héritier d’Émia Eriasec. Pas sûr du tout. Même.