Le gouvernement Barnier met les couilles 🍒 de Serge Letchimy entre les pinces à épiler d’André Pierre-Louis

C’est dégoûtant. C’est dégueulasse. Cette nomination est violent coup porté à la démocratie participative. Cela porte atteinte à tout être qui veut prendre de la hauteur. Ça nourrit l’impact carbone et renforce le réchauffement climatique. Ça donne envie d’étrangler un syndicaliste blanc. Putain…il faut avouer que le cynisme made in France a atteint des sommets. On dirait du Antoine Crozat. Relisez le document ci-dessus lentement…pas en diagonale comme vous prétendez savoir le faire. 🤪🤪🤪

🥁🥁🥁Mr André Pierre-Louis est nommé conseiller en charge…de l’emploi…de l’agriculture…des entreprises et des filières économiques…au cabinet du ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer. Eh oui pas besoin des analyses à la con d’Eddie Marajo et de Michaël Leton pour comprendre que 👽Tèt Boskaf alias Letchimy 👽 (l’inversion est volontaie) et surtout son sherpa Tatache auront des problèmes pour échanger avec celui qu’ils avaient viré comme un nègre de cale.

La vie est souvent un plat qui se mange froid. Ma foi…Bon appétit.

gilles dégras