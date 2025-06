Le greffe du Tribunal de Commerce de Fort-de-France veut-il détruire le tissu économique indigène en Martinique ?

Quand j’entends ce que j’entends et que je lis ce que je lis, cette question trouve des réponses qui confirment la volonté de non-développement mise en place et qui opère dans les couloirs sombres et glauques de l’île chère à Émia Eriasec.

On n’ose pas encore parler de système quasi mafieux. Mais les synonymes sont bavards. Selon nos sources, le greffe est une visqueuse ente qui œuvre comme une fente baveuse et vorace comme pieuvre nymphomane face à la facile manne offerte par un système quasi colonial. À suivre…