Le POLE AGRO RESSOURCES ET DE RECHERCHE DE MARTINIQUE(PARM) est dans les choux. Vous me direz que c’est peut-être normal puisque cette structure fait des recherches et est censé être une référence, une figure de proue dans l’univers de l’agriculture au pays chère à Émia ERIASEC.

Mais depuis l’arrivée de Serge « Tribunal de Paris » Letchimy alias Tèt Boskaf « l’homme de la porte de Clichy », à ne pas confondre avec avec le Cli (Kevin Toris), c’est la merde.

Et c’est The PARM président, Nicaise Monrose lui-même, qui annonce la couleur peu rose qui fait dans le rouge.

Déficit du PARM

2025 : 298 000 €

2024 : 385 000 €

2023 : 171 000 €

Sans commentaire mais comment taire ?