Le procès de l’agent de catégorie C qui a détourné 3.2 millions d’euros va-t-il provoquer un terrible tsunami politique en Martinique ?

février 21st, 2026

Le procès de l’agent de catégorie C qui a détourné 3.2 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique va-t-il provoquer un terrible tsunami politique dans l’île chère à Émia Eriasec ?

Trois mois après la condamnation de Serge Letchimy, c’est une bonne mais inquiétante et tentante question.

En effet c’est le 18 mai 2026 que cette femme habile…comme Clinton…et Buffalo…va devoir se taire ou…tout déballer. Vendre la mèche pour se sauver les miches.

Rappelons qu’elle était très proche d’un proche de l’actuel président du Conseil Exécutif. Ce qui lui donnait les moyens d’effectuer moult approches avec ou sans anguilles sous roche.

À suivre

