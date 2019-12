L’erreur historique des indépendantistes martiniquais

Ce samedi 7 décembre 2019, encore une fois des jeunes activistes contrarient les intérêts de la plus grosse fortune de #Martinique. Le Groupe Bernard Hayot (GBH) est implanté dans presque toutes les ex colonies françaises Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Algérie, Madagascar, Maroc, Côte d’Ivoire, île Maurice, Nouvelle Calédonie…. Ce nouveau rassemblement citoyen est appelé devant les enseignes Décathlon et Mr Bricolage Acajou. L’action est symbolique puisque sur place il y a deux fois plus de forces de l’ordre que de manifestants.

Pourquoi GBH ?

Depuis 12 ans une plainte pour empoisonnement a été déposée et aucun procureur n’a ouvert ce dossier, aucune interpellation n’a été faite, aucun acte d’enquête n’a été diligenté, aucun présumé responsable n’a été entendu… non. Notre jeunesse dit c’est assez…ça suffit. Cet empoisonnement a été perpétré sciemment pour enrichir ces grandes fortunes Martiniquaises qui avaient une entrée directe au pouvoir central sans pièce d’identité….. C’est la cupidité des capitalistes qui à transformé mon pays en poubelle à cancers, c’est l’avidité des capitalistes qui nous a enfoncé dans cet l’écocide inexorable… Les capitalistes sont déterminés à protéger leurs richesses, la main sur le cœur ils prétendent créer des richesses pour la classe ouvrière, à grand renfort de défiscalisation ils subventionnent l’art docile par leurs fondations mais cette jeunesse a compris ce verglage…

Notre jeunesse audacieuse se dit qu’il est temps de passer à l’action, quelque soit la forme, nos patriotes ne peuvent rester à l’extérieur de ce mouvement de révolte qui a le mérite d exister.

Nos élus ne peuvent rester dans leur bureau de plateau Roy en répondant « ..nous sommes au travail » (dixit Léotin sur le plateau TV de Martinique La 1ère) ou encore Boutrin qui répond à côté te de la plaque le lendemain ou un communiqué de Carole pour dénoncer l’arrestation de militants (qui passeront en jugement en janvier prochain…). Non messieurs les élus vous n’avez pas eu mon vote pour travailler, la pléthore d’agents de la ctm le fait déjà très bien… Saithsoo, Laventure, Yann, Marinette travaillent aussi très bien pourtant ils n’ont jamais comme vous revendiqué la responsabilité martiniquaise … Comment peut-on rester loin d’un mouvement qui fait avec les moyens du bord..?

Le véritable appel au secours de ces jeunes doit être entendu, réveillez vous retrouvez la fougue qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui non pas vous.. Oui le capital doit avoir peur c est le seul moyen de faire entendre raison.

Tous les yeux rivés sur mars 2020? Arrêtez cela, le réveil risque d’être douloureux pour vous… vous nous enfermez par votre passivité complice pour un plat de lentilles, ou un mac do…