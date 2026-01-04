L’humoriste Bobi est bloqué aux États-Unis…Serge Letchimy président de la Collectivité Territoriale de Martinique envisagerait d’affréter une yole ou un kayak pour le rapatrier







Au pays de Martin Luther King ce n’est plus I Have a Dream mais plutôt…a drame. Bobi est actuellement bloqué aux Etats-Unis. Mi bab.

Sauf que Serge Letchimy ne compte laisser dans la merde celui qui est un ami contrairement à Didier Laguerre. Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale aurait réuni tout son état-major dans une cellule de crise à Trennelle pour envisager d’affréter une flotte de yoles et de kayaks à deux places pour rapatrier l’humoriste. Vu le trajet…espérons que cela se fera avant le 19 février prochain. Autrement il faudra créer une cagnotte Letchi…oups…Leetchi. À suivre.