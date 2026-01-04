L’humoriste Bobi est bloqué aux États-Unis…Serge Letchimy président de la Collectivité Territoriale de Martinique envisagerait d’affréter une yole ou un kayak pour le rapatrier

janvier 4th, 2026

Au pays de Martin Luther King ce n’est plus I Have a Dream mais plutôt…a drame. Bobi est actuellement bloqué aux Etats-Unis. Mi bab.

Sauf que Serge Letchimy ne compte laisser dans la merde celui qui est un ami contrairement à Didier Laguerre. Le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale aurait réuni tout son état-major dans une cellule de crise à Trennelle pour envisager d’affréter une flotte de yoles et de kayaks à deux places pour rapatrier l’humoriste. Vu le trajet…espérons que cela se fera avant le 19 février prochain. Autrement il faudra créer une cagnotte Letchi…oups…Leetchi. À suivre.

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

