Martinique. Après le pathétique appel de Fort-de-France, voilà ce 18 juin 2022, celui de la zone des mangles face au siège du Groupe Bernard Hayot (GBH).

Les manifestants disent non au non-lieu envisagé dans le dossier de l’empoisonnement à la chlordécone qui impacte durablement les population et l’environnement en Martinique et en Guadeloupe.