LIVE : Détournement de fonds à la Collectivité Territoriale de Martinique…procès Clarisse Yasmina Romani en Martinique

Nouvelle spécificité créole. L’audience est repoussée à 16 h30. On n’est plus dans BANDI… on est dans BANDÉ 1ère saison.

Reprise de l’audience à 15h30.

13 h15 Interruption de l’audience pour une nécessaire pause.

13 h 12 C’est au tour de Clarisse Yasmina Romani d’être à la barre.

12h 45

Maître Sénart est à la barre pour défendre sa cliente Clarisse Yasmina Romani.

12h10

On apprend que les services de police enquêtaient et les surveillaient depuis mars 2023 😨

Réquisitions du procureur de la République . 6 ans fermes avec mandat de dépôt contre Clarisse Romani et Fabrice Duragrin.

Le frère et la maman de Clarisse : 1 an de bracelet 2 ans de prison dont 1 avec sursis interdiction d’exercer dans la fonction publique. Chantal Taima, 3 ans de prison 1 an de bracelet.

11h13…

Clarisse est toujours penchée vers l’avant impossible de voir son visage qu’elle garde dans ses mains.

Le temps qui défile annonce du sombre.

Le frère de Clarisse n’a pas l’air bien du tout. Il a les yeux qui tournent.

Il a l’air totalement perdu.

Clarisse porte une robe avec des bretelles avec des motifs en noirs et blancs.