Madame Fée Tout…JOB DATING d’une arrivée au pays natal

Il est des lieux qui nous habitent bien avant que nous décidions d’y entreprendre.

Je vis en région parisienne depuis de nombreuses années. Fille d’un père martiniquais et d’une mère guadeloupéenne, j’ai toujours entretenu un lien profond avec les Antilles.

La Martinique, où réside une grande partie de ma famille, est une terre où je reviens régulièrement, par attachement, par besoin de retrouver les miens, mais aussi parce qu’elle fait partie de mon identité.

Au fil des années, en venant auprès de ma famille vieillissante, j’ai pris conscience d’une réalité : de nombreuses personnes souhaitent vieillir chez elles, entourées, accompagnées et soutenues dans leur quotidien. C’est cette réflexion, nourrie par mes séjours et mon expérience de cheffe d’entreprise dans les services à la personne, qui a fait naître une évidence : créer Madame Fée Tout Antilles.

Après avoir développé avec succès Madame Fée Tout en l’hexagone, j’ai souhaité mettre cette expérience au service de la Martinique.

Plus qu’une simple implantation, c’est un retour aux sources, une façon de contribuer au développement économique local et d’apporter une réponse concrète aux besoins des familles martiniquaises.

Notre devise, « Bien plus qu’un service, une présence », traduit parfaitement notre engagement. Nous ne proposons pas seulement des prestations de ménage ou d’aide à domicile. Nous créons du lien, nous apportons de la sérénité aux familles et nous accompagnons les personnes avec respect, professionnalisme et bienveillance.

C’est dans cette dynamique que nous organisons, en partenariat avec France Travail, un Job Dating le 29 juin 2026 dans nos locaux du Lamentin.

Nous recherchons avant tout des femmes et des hommes motivés, désireux de s’investir dans un métier profondément humain. Les personnes débutantes sont les bienvenues : nous assurons leur formation et leur accompagnement afin qu’elles puissent évoluer durablement au sein de notre entreprise.

Mon ambition dépasse la création d’une agence. Je souhaite participer, à mon échelle, au développement de l’emploi en Martinique, valoriser les talents de notre territoire et construire une entreprise où l’humain reste au cœur de chaque décision.

Madame Fée Tout Antilles est née d’un retour vers mes racines, mais surtout d’une envie profonde de construire l’avenir aux côtés des Martiniquais.

Chantalle Dolmen

Fondatrice de Madame Fée Tout et Madame Fée Tout Antilles