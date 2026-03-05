Mady Mérine…entre naïveté chronique et facticité personnifiée

À l’heure où son frère Félix assure le rire en Martinique avec des Kawo que même Bricocéram ne vend pas, Mady Mérine a du mal à se tenir à carreau sur les réseaux sociaux. Elle est perdue, désorientée, elle raconte plein de conneries et met en lumière l’obscurité crasse de son bulbe rachidien (Dati ou Data ? ).

J’ai bloqué Bondamanjak…comment sait-il ce que je mets sur FB ?

Comment un cerveau prétendu humain peut produire un tel monument de naïveté ? La ville du Robert ne mérite pas ça. Je ne suis pas robertin…j’ai honte.

J’ai un ami qui habite du côté du Vert-Pré…depuis cet historique débat…il est sur messagerie.

Pourtant on m’informe que la miss est formatrice. Est-ce une déformation professionnelle ? C’est trice. Oups…triste. À suivre…