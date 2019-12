Martinique : 3 000 000 € sont détournés par an à la CFTU

Eddie Marajo a ouvert la boite de Pandore. Et là la #Martinique n’est plus en mode est-ce que la cour dort ? Les poules et les coqs métissés du PPM s’affolent comme des folles qui vont à la F.O.L. Eddie cracherait dans la soupe.

Aussi nous allons analyser de plus près le cas calalou. Car…c’est du lourd. Et en sus ça sent le caca. La merde pour être politiquement correct.

Selon nos sources, le système est bien connu au sein du parti de Aimé « Vous les uns les autres » Césaire. Quand Serge Letchimy a voulu, il faut le reconnaître moderniser les choses, Les ON (pronom indéfini) du parti lui ont dit : « Sergio…doucement sur le pavé glissant. Laisse notre laid BORDEL comme il est…ça fonctionne ». À Palerme, les liens sont les mêmes. Si si. Liens liens.

Un ancien dirigeant de la CFTU qui se reconnaîtra, a eu trois études différentes sur son bureau qui signifiaient clairement les mécanismes du système mis en place pour assurer calmement le détournement des fonds. Il n’a rien fait. Parce que ça se passe comme ça et il y va de la survie du parti foyalais. Mafia mwen. 3 000 000 €/an. Ah bon. Alé di yo.

Alors pas étonnant qu’ Eddie Marajo soit aujourd’hui, oh mon Dieu, oh djee Zeus, un dément démon mondain dans ce monde immonde.

Pas étonnant que les partisans du PPM soient avec lui…odieux. Il boit comme un trou noir, il ment sincèrement sous serment, il est violent comme un violon notamment avec les femmes. Il est infâme.

Si ça continue…demain ou après demain…il sera pédophile sans fil, élargisseur de cercles bien introduit dans le milieu. Comme dirait Jacob pas celui là…l’autre…ou pa jen ka sav. Sa ki sav sav. Avec ou sans SAV.

Selon mes sources, ça va continuer car EM prévoit d’aller plus loin dans les révélations avec la sortie du nouveau numéro de Business News. Et là, même préalablement cousus, les rectums insulaires vont suinter comme JAMAIS.

Et pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité et supprimé le mot #RACE de la constitution, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembléeNationale et ça ne dérange personne.

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/