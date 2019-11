Martinique : voilà la vidéo qui va enrager les descendants d’Antoine Crozat et de Colbert

On aurait pu intituler cette vidéo Mada mais bon mais Kalash pourrait fort justement nous accuser de plagiat. On aurait appeler ça Bonda Manman’w mais le béké Emmanuel de Reynal va encore râler et inventer un nouveau racisme.

Alors on va se contenter de …Obéissance à la loi. Tout le monde sera d’accord même Bernard Hayot qui vient d’essuyer une nouvelle défaite un peu moins d’un mois avant la naissance du petit Jésus. Eh oui ça se passe comme ça en #Martinique. Ça sent fort le courbaril de poudre.

Et pendant ce temps-là en #France pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a 1 statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne.

Signez la pétition :

http://bit.ly/33EISF6

