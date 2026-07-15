NEISSON 🎶🎶sing a song 🎶🎶 at Singapour…la Martinique

juillet 15th, 2026

NEISSON 🎶🎶sing a song 🎶🎶 at Singapour…la Martinique.

Ce 14 juillet 2026, l’ambassade de France à Singapour mettait à l’honneur le rhum aux zépol karé originaire du Carbet et l’île chère à Émia Eriasec.

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