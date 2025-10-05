Opération ACLeDiabète – Agissons Contre le Diabète

Mai 2025 – Avril 2026

Santé, sport, gastronomie et culture : une mobilisation inédite contre le diabète





En France, plus de 5 millions de personnes vivent avec le diabète.

Face à ce défi majeur de santé publique — et à l’augmentation particulièrement forte observée dans certaines populations — l’Union Nationale de l’Outre-Mer Français (UNOM) lance l’opération ACLeDiabète – Agissons Contre le Diabète, une campagne de prévention et de sensibilisation qui se déploie en Île-de-France de mai 2025 à avril 2026.

Une campagne inclusive et concrète

ACLeDiabète combine dépistage, sensibilisation en milieu scolaire, activités physiques, conférences, actions culturelles , circuits et ateliers culinaires. Le projet met l’accent sur la valorisation des cultures régionales, pour montrer que santé et patrimoine alimentaire peuvent être conciliés.

Chefs Engagés, Saveurs Retrouvées — toutes les cuisines à l’honneur

Le programme “Chefs Engagés, Saveurs Retrouvées” invite des chefs à revisiter des recettes de toutes origines (méditerranéenne, européenne, asiatique, créole, antillaise, africaine etc.) pour les rendre “diabète-friendly” sans en altérer l’identité gustative. Chaque plat — qu’il fasse partie du circuit culinaire ou d’un dîner-atelier — est élaboré et validé par des nutritionnistes.

Parallèlement, les ateliers “Cuisiner Bon, Bien et Sain” permettent aux participants d’apprendre directement des chefs comment préparer des recettes savoureuses, simples et adaptées aux personnes diabétiques : démonstration, pratique, astuces d’échanges et substitutions d’ingrédients.

Calendrier & temps forts