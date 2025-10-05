Opération ACLeDiabète – Agissons Contre le Diabète
Mai 2025 – Avril 2026
Santé, sport, gastronomie et culture : une mobilisation inédite contre le diabète
En France, plus de 5 millions de personnes vivent avec le diabète.
Face à ce défi majeur de santé publique — et à l’augmentation particulièrement forte observée dans certaines populations — l’Union Nationale de l’Outre-Mer Français (UNOM) lance l’opération ACLeDiabète – Agissons Contre le Diabète, une campagne de prévention et de sensibilisation qui se déploie en Île-de-France de mai 2025 à avril 2026.
Une campagne inclusive et concrète
ACLeDiabète combine dépistage, sensibilisation en milieu scolaire, activités physiques, conférences, actions culturelles , circuits et ateliers culinaires. Le projet met l’accent sur la valorisation des cultures régionales, pour montrer que santé et patrimoine alimentaire peuvent être conciliés.
Chefs Engagés, Saveurs Retrouvées — toutes les cuisines à l’honneur
Le programme “Chefs Engagés, Saveurs Retrouvées” invite des chefs à revisiter des recettes de toutes origines (méditerranéenne, européenne, asiatique, créole, antillaise, africaine etc.) pour les rendre “diabète-friendly” sans en altérer l’identité gustative. Chaque plat — qu’il fasse partie du circuit culinaire ou d’un dîner-atelier — est élaboré et validé par des nutritionnistes.
Parallèlement, les ateliers “Cuisiner Bon, Bien et Sain” permettent aux participants d’apprendre directement des chefs comment préparer des recettes savoureuses, simples et adaptées aux personnes diabétiques : démonstration, pratique, astuces d’échanges et substitutions d’ingrédients.
Calendrier & temps forts
- 14 novembre 2025 – Hémicycle, Région Île-de-France : Conférence « Le diabète, parlons-en ».
- 29 janvier 2026 – La Créole (Paris) : “chefs engages saveurs retrouvées”
- Janvier – avril 2026 – Restaurants partenaires (Île-de-France) : déploiement des ateliers et soirées « Chefs Engagés ».
- Janvier – avril 2026 – Ateliers sportifs en présence de champions sportifs.
- Janvier – avril 2026 – Interventions en milieu scolaire et villages santé.
- 25 avril 2026 – Domaine de Grosbois : grand concert familial (spectacle de ~3h) — séquences artistiques, village santé, atelier culinaire, visite du chateau, jeux pour enfants, témoignages et sensibilisation grand public.
Il est possible de prendre soin de sa santé sans renoncer aux plaisirs et aux traditions culinaires :
« Moi aussi je peux prendre soin de ma santé sans renoncer aux plaisirs de ma culture. »
Programme complet & réservations : www.aclediabete.org
Contact presse : Jean-Christophe Zaïre — [email protected] — +33 (0)6 60 37 16 78
Contact opération / partenariats : Frank Anretar — [email protected]