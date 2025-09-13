Où va Lise ?

En fouillant dans nos archives, nous avons retrouvé cet article qui date du 31 octobre 1994. Bientôt …31 ans. N’en déplaise à la cellule de communication mawon mais surtout factice de Catherine Conconne. Purée. Presque une vie. Trois décennies plus tard, Claude Lise fait toujours autant qu’encore partie de l’actualité. Il est la miel d’acacia. Ils sont les abeilles. Mais je dirais, pour être franc, les vonvon.

AUJOURD’HUI, c’est un PPM, qui s’enlise sans Lise qui fait des yeux doux à celui qui est le dernier sage de la classe politique Martinique. Et c’est un inquiétant message fort. Serge Letchimy et Didier Laguerre demandent à cet L d’oublier quand on lui volait dans les plumes, dans les ailes. De faire un trait négrier sur ces humiliations quand il a notamment perdu la présidence du Conseil Général.

AUJOURD’HUI, au coeur d’une rare errance politique, une errance sans précédent qui ne desserre pas les dents de l’aidant, le parti cher à Aimé Césaire et à Émia demande de l’aide à celui qui demeure à ses yeux le syrien. En effet, si rien n’est fait ça peut passer comme une lettre (en mode enveloppe molletonnée) à la poste. Mais Lise n’est pas dupe. Il n’a pas posé ses valises. Bien au contraire. On sait des choses mais pour l’instant, on ne dira rien. Syrien.

Feu Camille Chauvet aurait eu l’occasion de légender cette photo en usant de son célèbre… « Bal de macaques ».

gilles dégras

le réunionnais