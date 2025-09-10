Oui… cet homme est capable de SAUVER la Collectivité Territoriale de Martinique

À l’heure où la Martinique constate que l’incompétence de Serge Letchimy prend de la hauteur, l’homme providentiel existe. Il s’appelle Mathieu Cordémy alias Milou le petit filou toutes catégorie de A à Z en passant par C. C’est lui l’avenir de l’île chère à Émia Eriasec, à Aimé Césaire.

C’est un spécialiste de la finance. La finance c’est son truc…lui qui traque le troc noir et il va tout faire pour que la CTM rayonne de nouveau.

Regardez ce regard…seul Jérémy Edouard a pu faire mieux. Notez la synchronisation entre son iPad et cette sérénité affichée via un clin d’oeil de borgne affuté. Mathieu est un saint sain accroché comme un laminaire aux seins doux de la collectivité. Nous voilà rassurés.