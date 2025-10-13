Outre-mer…on a ce CON mérite

Ma voisine de gauche s’intitule Marie Guévenoux elle aimait bien Manuel Valls. Elle l’avait même rencontré via une amie lors de sa visite en Martinique. En sus, elle adorait son bronzage durable possible grâce à une crème à base d’aloe vera bio. Et là paf.

Elle vient d’apprendre qu’il ne fait pas partie du énième gouvernement de Sébastien Lecornu. Alors elle a appelé son cousin Philippe Vigier en Guadeloupe pour lui faire part de sa déception.

Ce dernier, un peu sinistre, était lui aussi en colère.

La nouvelle ministre des Outre-mer c’est Naïma Moutchou, une femme des années 80,

Mais femme jusqu’au bout des seins,

ayant réussi l’amalgame

de l’autorité et du charme. Femme des années 80,

moins Colombine qu’Arlequin,

qu’il ne connaît pas.

Qu’on ne connaît pas

et qui ne nous connaît. C’est connu. On est la sous France. Gémissons. Gémissons. Gémissons.