Pourquoi Martinique La 1ère ne parle pas du scandale de la CARPA ? 🫩🫩🤔🤔🤔











Quand vous tapez – Martinique Carpa – sur Google, Martinique La 1ère est absente tant en télé qu’en radio. Le mot CARPA est tabou. Comme le gombo est combo.

Brique par brique, un mur du silence est érigé au sein de ce média devenu comme un aquarium peuplé de carpes muettes au service d’une maçonnerie vile qui n’est que du ciment menti man manti apré’w.

Motus on serre les fesses et on sert l’anus en mode rectum et Jerry. 🎶🎶Heu-reu-sement il y a la Guadeloupe…Gua-deloupe🎶🎶 qui via Eric Stimpfling flingue sec…

https://la1ere.franceinfo.fr/guadeloupe/enquete-scandale-financier-chez-les-avocats-de-guadeloupe-24-millions-d-euros-perdus-1662149.html

Sans commentaire mais comment taire ?