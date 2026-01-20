Pourquoi Martinique La 1ère ne parle pas du scandale de la CARPA ? 🫩🫩🤔🤔🤔

janvier 19th, 2026

Quand vous tapez – Martinique Carpa – sur Google, Martinique La 1ère est absente tant en télé qu’en radio. Le mot CARPA est tabou. Comme le gombo est combo.

Brique par brique, un mur du silence est érigé au sein de ce média devenu comme un aquarium peuplé de carpes muettes au service d’une maçonnerie vile qui n’est que du ciment menti man manti apré’w.

Motus on serre les fesses et on sert l’anus en mode rectum et Jerry. 🎶🎶Heu-reu-sement il y a la Guadeloupe…Gua-deloupe🎶🎶 qui via Eric Stimpfling flingue sec…

https://la1ere.franceinfo.fr/guadeloupe/enquete-scandale-financier-chez-les-avocats-de-guadeloupe-24-millions-d-euros-perdus-1662149.html

Sans commentaire mais comment taire ?

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer