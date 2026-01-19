Le projet majeur qui permettra à Didier Laguerre de gagner les élections municipales à Fort-de-France en mars 2026

À un mois du délibéré qui devrait libérer Fort-de-France et la Martinique de la supercherie PPM, Didier Laguerre tente son va-tout qu’à cas…pour tenter de sortir de cette merde dans laquelle il navigue à vue. Sans boussole sans Bartissol. À l’instar trek de Paris, Didier Star War prend le pari de permettre aux foyalais-es de se baigner dans le canal Levassor en mars 2026. Dario Rengassamy serait le chef de projet de cette ambition environnementale. L’avocat Dominique Nicolas grand financier devant et surtout derrière l’éternel aurait été contacté pour structurer le plan de financement. Croisons les doigts. Car pa ni problème épi Bòlòf.

