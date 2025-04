Et si on parlait du procès historique perdu par Marie-José Nonone et Serge Letchimy contre Bondamanjak et gilles dégras ? Et si on s’y mettait ?

Regardez ce couple souriant et aimant.

Eh bien depuis le 13 mars 2025, Serge Letchimy et Marie-José Nonone ne rigolent plus. Pire ils doivent vraiment faire la gueule. À cause ? À cause d’une cuisante et HISTORIQUE défaite judiciaire.

En 2023, forts d’une double mais inutile protection fonctionnelle (deux avocats bidons par tête de pope) ils avaient intenté à gilles dégras et au site d’information Bondamanjak un procès en diffamation.

Rappelez-vous de l’affaire de l’infirmière pistonnée au CHUM. Pour l’instant, on ne va pas prendre de la hauteur car rien ne vaut une gouvernance non euphorique qui ne manque pas d’ingénierie.

Pour l’heure, j’attends un entretien imminent et constructif avec mon avocat Maître Philippe Edmond-Mariette pour livrer au monde et à une Martinique à la dérive, le vrai visage corrupteur de Monsieur Bienvenue chez toi. À suivre…