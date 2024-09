Prix à la consommation en Martinique : « Nous, les Enculés 1 »

Article publié la première fois le 11 septembre 2021.

Episode 1 : aujourd’hui, les lingettes nettoyantes pour lunettes de marque Vu.

Sur la photo 1, ci-après, une boite de lingettes nettoyantes pour lunettes dans un Carrefour à Paris, il y a un mois environ.

Sur la photo 2, ci-après, la même boite de lingettes nettoyantes pour lunettes dans un Carrefour à Fort-de-France, il y a une semaine environ.

Même marque, même conditionnement, même packaging, même quantité de lingettes, mêmes annonces… mais pas même prix.

Non, pas le même prix.

Apparemment, dans la République Française, Une et Indivisible, il y a un prix pour les Français de France et un prix pour les Français de Martinique alias, « les Enculés ».

Sur la boite parisienne, on peut lire 2,60 euros. Sur la boite foyalaise, on peut lire 5,19 euros. Soit pratiquement le double. Oui. Le double moins 1 centime d’euro. Et d’ailleurs pourquoi ceux qui font les prix de Carrefour en Martinique ont-ils enlevé ce centime ? Est-ce la marque ultime de leur ironie cinglante et de leur inconsidération pour le consommateur de Martinique, tellement habitué à se faire démonter le troufignon avec ces prix iniques.

Quelle vakabonajri ! Quel mépris sans nom pour les consommateurs de Martinique. Pire, quelle enculade.

Qu’est-ce qui justifie ce doublement du prix de cette boite de lingettes ?

A-t-elle voyagé par avion, plutôt que par bateau comme il est de mise pour ce type de produit ? A-t-elle voyagé par bateau dans un conteneur climatisé ? A-t-elle été convoyée par des gardes armés ? Qu’est-ce qui explique ce prix démentiel ? On ne veut pas croire que c’est encore « la profitation »…

Y a-t-il une instance, en Martinique, chargée de de protéger le consommateur ? Si oui, qu’en dit-elle ? On ne pense pas qu’ils sont au surf, y’a confinement.

ARTICLE DU MÊME ACABIT : https://www.bondamanjak.com/michel-edouard-leclerc-bernard-hayot-un-objectif-commun-lanus-du-francais-de-martinique/

A bientôt pour un nouveau produit