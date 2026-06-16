Procès de la retraite illégale de Serge Letchimy…téléchargez le jugement en attendant la suite…😁😁😁😜🤪

7 mois après le procès parisien de la retraite illégale de Serge Letchimy (l’actuel président du Conseil Exécutif de la Collectivité Terrioriale de Martinique), voilà la cinquantaine de pages du jugement. Un document qui évidemment n’est pas passé par le prisme du service de communication de la CTM.

Aussi Bondamanjak offre ce précieux téléchargement à ses lectrices, lecteurs, aux électeurs, aux électrices et aux membres des autres médias de l’île chère à Émia Emia notamment Philippe « Catan tue? » Diser, le pernicieux employé ppmunicipal foyalais, nouvel figure de prout du service politique de RCI. Au fait…espérons que PD ne travaille pas au noir.

Lien : https://www.bondamanjak.com/wp-content/uploads/2026/06/JUGEMENT-LETCHIMY-MQ2_compressed_compressed.pdf