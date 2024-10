Cet article a été publié la première fois …le JANVIER 18TH, 2021.

« Quand sortirons-nous de la haine, pour construire ensemble la Martinique » ?

Voilà une énième question volontairement conne pondue par la présidente du Comité Martiniquais du Tourisme. Volontaire conne voire hypocrite car Karine Mousseau maîtrise parfaitement les données qui ont alimenté le scandale du chlordécone en Martinique. Elle a bien connu Yves Hayot.

Donc à sa question : « Quand sortirons-nous de la haine, pour construire ensemble la Martinique » ?

Je répondrai simplement : « Quand ses amis-es békés (propriétaires d’esclaves) arrêteront en 2021 de croire qu’on est en …janvier 1847 ».

Le scandale du chlordécone n’est pas du pipi de chat. Ni un koké fap fap dans un champ de bananiers.

C’est un drame sanitaire qui décime notamment des centaines et des centaines d’ouvriers agricoles qui meurent comme des meubles de chez But. Et en sus la justice de France a les yeux loli depuis plus d’une décennie.

Quel mépris !!!

Bernard Hayot et Eric de Lucy ne construisent pas la Martinique avec les descendants de gens mis en esclavage. Ils font leur business. Ici le génocide par substitution cher à Aimé Césaire est plus que jamais à l’ordre du jour. Il est plus qu’en marche. On parque les négros dans des HLM…les blancs sont dans des résidences entourées de murs de plus de 3 m avec digicode au portail.

Aujourd’hui Karine en toute amitié (38 ans) je te demande humblement d’arrêter tes conneries crasses. Ça suffit.

La politique ce n’est pas ce que tu fais actuellement.

Et tu me vois déçu. La Martinique est de plus en plus factice à cause de vous. Il y a 6 ans, j’ai cru en l’espoir que tu représentais avec d’autres et Alfred Marie-Jeanne. Aujourd’hui …grâce à votre médiocrité commune… avec regrets…MAN PA ANLÈ ZOT et tu sais ce que ça veut dire.

gilles dégras