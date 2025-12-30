Quand Stéphane Magin prend les employés-es de l’HIPPOPOTAMUS pour des imbéciles

décembre 29th, 2025

Les blancs qui vivent et sévissent avec vices en Martinique sont fantastiques.

Même devant l’évidence ils nient comme des oisillons nus qui tombent des nues et du nid.

Récemment à l’orée de la énième naissance du petit Jésus, Bondamanjak publie ça : https://www.bondamanjak.com/lhippopotamus-est-a-vendre-en-martinique/

Un article agrémenté d’un document qui ne laisse planer aucun doute même pour un crétin qui loue un bungalow à Redoute.

Les termes rédigés dans la langue maternelle d’Antoine Crozat sont clairs et limpides. Pourtant dans un message WhatsApp, le truc intitulé Stéphane Mangin affirme le contraire .

Seul hic « Sado Maso » ne dit pas que les principaux fournisseurs de viandes de l’île ne livrent plus l’Hippopotames.

Pourquoi ? Bonne question. Réponse : tout simplement parce qu’ils ont des factures en souffrance depuis le mois d’octobre 2025. Et on ne vous dit pas tout. On garde le reste pour la suite. À suivre.

