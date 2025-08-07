Quel homme est le véritable président de la Fédération de Martinique des yoles rondes ((FYRM) ? C’est une bonne question car il est évident qu’ Isabelle Malborough est une femme de paille, une Mariane lapo fig et on n’ose pas dire…une bwa bwa, autre terme carnavalesque qui pourra mettre les féministes en rut pour nous accuser de mysoginoire. Le scandale de la 39ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes nous permet de découvrir un monde corrompu….la FYRM et je l’affirme sereinement. Cette fédération opaque est dirigée par l’association Caracoli. La PDP (Présidente De Paille) est membre de cette association. Mais celui qui tire les ficelles s’intitule Patrice Montlouis-Félicité qui est…roulements de tambours 🥁🥁🥁…le président de l’association Caracoli. Ces gens contrôlent toutes les informations. Impossible d’avoir les noms des sponsors et le montant des contributions. Bernard Hayot a donné de l’argent mais le sujet est tabou. Djel yo fèmen di kon klo. Impossible d’avoir la liste nominatives des coursiers des yoles qui participent au tour. Impossible de savoir qui fait partie du conseil d’administration de la FYRM. La FYRM devrait changer de nom et s’appeler FYRMCARACOLI. Ainsi les choses seront claires. Limpides.

Au fait. Bondamanjak va bientôt échanger avec Georacing pour mettre en lumière cette TRICHERIE qui n’honore ni Félix Mérine, ni UFR/Chanflor. Au fait…des connaissances robertines viennent de me dire qu’en mars 2026, ils seront très vigilants sur la surveillance des urnes. Sans commentaire mais comment taire ?

gilles dégras