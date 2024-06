RCI Martinique …après le feu les cerveaux sont cramés ? Ce 22 mai 2024 restera gravé dans la mémoire commune des membres de la radio commerciale. L’impact neuronal est déjà évident dans ce post diffusé ce jour sur X.

Les coulées de boue deviennent des coulées de beau. On a beau être debout comme une eau qui bout, ça ne peut nous laisser sans voix et sans voie. Et ça se voit. Car ça envoie. Et ça aussi c’est le vit. Oups…la vie.